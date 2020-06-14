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Taksim'de jandarmanın 181'inci kuruluş yıl dönümü töreni

Jandarma Teşkilatının 181’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda yağmur altında tören düzenlendi.

Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yağmur altında tören düzenlendi.


Jandarmanın 181'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Beyoğlu Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk koyma töreni düzenlendi. Yağmur altında gerçekleşen törene, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve askeri erkan katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından İstiklal Marşı okunup saygı duruşunda bulunuldu. Tören sonrası Edirnekapı Şehitliği'ne giden askeri erkan, şehitliği ziyaret etti.

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