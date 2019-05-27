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Taksim'de kadın turist sıcaktan bayıldı

İSTANBUL (İHA) – Taksim Meydanı’nda sıcaktan bunalan bir kadın turist, yolda yürürken aniden yere düşerek bayıldı.

İSTANBUL (İHA) – Taksim Meydanı'nda sıcaktan bunalan bir kadın turist, yolda yürürken aniden yere düşerek bayıldı. Sağlık ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesi sonrası kendine gelen kadın turist, esnafların yardımıyla kaldığı otele gitti.


Taksim Meydanı metro girişinde Monakolu bir kadın turist yolda yürürken aniden yere düşerek bayıldı. Kadının bayıldığını gören çevredeki esnaf, yerden kaldırarak metro girişinin yanında bulunan oturağa yatırdı. Esnaf, daha sonra da sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadın turisti ambulansa alarak müdahale etti. Ambulansta yaklaşık 20 dakika süren müdahale sonunda kendine gelen turistin, sıcaktan ve susuzluktan bayıldığı anlaşıldı. Ambulanstan indirilen turist esnafın yardımıyla kaldığı otele gitti.

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