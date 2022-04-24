Taksim'de kadın turiste kapkaç şoku: Turistin kovaladığı kapkaççıları Beyoğlu polisi yakaladı

Taksim'de iki kapkaççı dakikalarca adım adım takip ettikleri Belarus uyruklu kadın turistin cep telefonunu çalarak kaçtı. Kapkaççıların turisti adım adım takip ettikleri ve turistin şahısları kovaladığı anlar kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri iki şüpheliyi onlarca saatlik güvenlik kamera görüntüsünü izleyerek yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz hafta perşembe günü saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde yürüyen Belarus uyruklu Maya S.'nin (20) peşine takılan iki kapkaççı, uzun süre kadın turisti adım adım takip etti. Kapkaççılar turistin kendisini takip ettiğini anlamaması için zaman zaman cadde üzerindeki dükkanlara girip çıktı. Ara sokaklara giren Maya S.'nin peşinden yürümeye devam eden kapkaççılar, sokağın sakin olduğunu görünce harekete geçerek turistin cep telefonunu çalarak kaçtı. Kapkaç mağduru olan kadın, olayın şaşkınlığını üzerinden atarak kapkaççıların peşinden uzun süre koşsa da yakalayamadı. Çevredeki vatandaşlar kadını durdurarak olay hakkında bilgi alıp, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kapkaççıları yakalamak için çalışma başlattı.

Beyoğlu polisi kapkaççıları adım adım takip edip yakaladı

Olayın yaşandığı çevredeki ve kapkaççıların kaçtığı yöndeki güvenlik kameralarını tek tek toplayan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, onlarca saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceledi. Yapılan incelemelerde adeta iğneyle kuyu kazar gibi çalışan polis ekipleri, kapkaççıların Muhammed Şerif B. ve Yusuf K. olduğunu tespit etti. Şahısların gidebileceği adresleri kontrol eden Beyoğlu polisi, kapkaççıları kıskıvrak yakaladı. Suçlarını itiraf eden iki şahıs, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kapkaççıların takibi ve turist kadının kovaladığı anlar kamerada

Beyoğlu'nda yabancı uyruklu kadının yaşadığı kapkaç şokunun öncesi ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kapkaççıların kadın turisti adım adım takip ettiği ve sonrasında ise çantayı çalarak kaçtığı, kadın turistin ise kovaladığı görülüyor.