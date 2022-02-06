İhlas Haber Ajansı

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Taksim'de kapaksız ve kabloları açıkta olan elektrik direği tehlike saçıyor

Her gün on binlerce insanın ziyaret ettiği Taksim Meydanı’nda kapaksız olan ve kabloları açıkta olan elektrik direği tehlike saçıyor.

Her gün on binlerce insanın ziyaret ettiği Taksim Meydanı'nda kapaksız olan ve kabloları açıkta olan elektrik direği tehlike saçıyor.


Her gün yerli ve yabancı on binlerce turistin uğradığı Taksim Meydanı'nda kabloları kapakla korunmayan elektrik direği tehlike saçıyor. Cumhuriyet Anıtı'na yakın bir noktada bulunan elektrik direğinin kapağı olmaması nedeniyle kablolarının ortada durması vatandaşların dikkatini çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de direğin yanına gelerek fotoğraflarını çekti.

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