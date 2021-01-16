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Taksim'de kar yağışı başladı

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesinin ardından İstanbul’un kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesinin ardından İstanbul'un kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.


İstanbul'un yüksek kesimlerine gün içerisinde yağan kar akşam saatlerinde Taksim'de de etkili oldu. Sulu kar şeklinde başlayan yağış, şiddetini arttırarak devam ediyor. Uzun zamandır sıcak giden havanın aniden düşmesi ile birlikte akşam saatlerinde Taksim ve İstiklal Caddesi'nde kar yağışı başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim'de turistler kar yağışıyla birlikte renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan AKOM'dan İstanbul'da kar yağışının etkisinin artarak süreceğine dair uyarılar geldi.

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