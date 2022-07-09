İhlas Haber Ajansı

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Taksim'de kayıt dışı göçmen denetimi: 30 kişi sınır dışı edilmek üzere alındı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Taksim İstiklal Caddesi çevresinde yapılan denetimde, kayıt dışı 30 göçmen polis ekipleri tarafından geri gönderme merkezine götürülmek üzere alındı.


Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından, bayramın ilk gününde düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı. Taksim İstiklal Caddesi çevresinde yapılan denetimde, kayıt dışı 30 göçmen tespit edildi.


Göçmenler polis ekipleri tarafından geri gönderme merkezine götürülmek üzere alındı. 30 göçmenin geri gönderme merkezinde yapılacak işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

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