İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taksim'de kısıtlamayı hiçe sayarak otomobille gezintiye çıkan 2 kişiye ceza

Taksim Meydan’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye 6 bin 938 TL para cezası kesildi.

Taksim Meydan'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye 6 bin 938 TL para cezası kesildi.


Beyoğlu Kaymakamı, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Beyoğlu Zabıta ekipleri ilçe genelinde birçok noktada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini gerçekleştirdi. Kaymakam, polis ve zabıta ekipleri mekanları, otobüsleri ve şahsi araç kullanan sürücülerin kurallara uyup uyumadığını kontrol etti. Taksim Meydan'da kısıtlamayı ihlal eden ve otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye 6 bin 938 TL para cezası kesildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.