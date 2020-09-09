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Taksim'de korona virüs kurallarını hiçe sayanlara ceza yağdı

Polis ekipleri Taksim’de maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı, kuralları hiçe sayan birçok vatandaşa 900 er TL cezası kesti.

Polis ekipleri Taksim'de maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı, kuralları hiçe sayan birçok vatandaşa 900 er TL cezası kesti. Bir vatandaşın “Param var cezayı öderim” demesi bu kadarına da pes dedirtti.


Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, polis ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Ekipler, maskesini çenesine ve koluna takan vatandaşları anonslarla uyardı. Ekipler ayrıca, sosyal mesafe kuralını da hiçe sayan vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Uyarılara uymayan vatandaşlara, çevirip 900 er TL para cezası kesildi. Bir vatandaşın ceza kesildikten sonra, “Param var cezayı öderim” demesi “Bu kadarına da pes” dedirtti.

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