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Taksim'de korona virüse rağmen oluşan kalabalık dikkat çekti

Korona virüs vaka sayılarının artışa geçtiği son dönemde Taksim’de vatandaşların kalabalığı pes dedirtti.

Korona virüs vaka sayılarının artışa geçtiği son dönemde Taksim'de vatandaşların kalabalığı pes dedirtti.


Korona virüs pandemisinde son dönemde vaka sayıları yeniden artışa geçti. Uzmanların ve yetkililerin virüse karşı uyarılarına ise vatandaşlar aldırış etmiyor. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde de pandemi öncesindeki gibi kalabalık olması pes dedirtti. İstiklal Caddesinde adeta adım atacak yer kalmazken, pandemi kuralları ise hiçe sayıldı.

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