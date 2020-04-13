Taksim'de kuralları hiçe sayan turistlere polis müdahale etti

Polis, maske takmayan ve sosyal mesafeyi hiçe sayan Faslı turistleri işlem yapılmak üzere Güvenlik Büro Amirliğine götürdü.

Korona virüsten korunma tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle İstanbul'un da içinde bulunduğu 31 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın sona ermesinin ardından bugün Taksim ve İstiklal Caddesinde kalabalığın arttığı görüldü. Haftalardır yapılan “Evdekal” çağrısına uymayan kişilerin, caddede yürüdüğü, bazı kişilerin zaman zaman sosyal mesafe kuralını çiğnediği ve maske takmadıkları görüldü.

Faslı turistler kuralları hiçe sayınca polis müdahale etti

İstiklal Caddesinin girişinde bekleyen, biri kadın beş kişilik yabancı uyruklu grubun, Korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü. Turistlerin kurallara uymadığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Güven timleri ekipleri kısa sürede turistlerin bulunduğu yere geldi. Polisi bir anda karşısında gören turistlerden biri montuyla ağzını kapatmaya çalıştı. Polis, turistleri ekip aracına bindirerek cezai işlem uygulamak üzere şubeye götürmek isteyince, turistlerden biri polislere İngilizce “Lütfen” diyerek ceza yemekten kurtulmaya çalıştı. Öte yandan polis, maskesi olmayan kadın turiste maske vererek ekip aracına bindirdi. Kuralları hiçe sayarak çevredeki insanların sağlığını tehlikeye atan Faslı turistler Güvenlik Büro Amirliğine götürüldü.