İhlas Haber Ajansı

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Taksim'de lapa lapa kar yağdı

İstanbul’da etkili olan kar, akşam saatlerinde Taksim Meydanı’nda lapa lapa yağdı.

İstanbul'da etkili olan kar, akşam saatlerinde Taksim Meydanı'nda lapa lapa yağdı.


Meteorolojinin uyarılarının ardından dün itibariyle İstanbul'da başlayan kar yağışı, bugün gündüz saatlerinde zaman zaman etkili oldu. Taksim Meydanı'nda akşam saatlerinde şiddetini artıran kar lapa lapa yağdı. Kar yağışını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler de fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlarında kar yağışı esnasında yürümekte zorluk çektiği görüldü. Meteorolojiden alınan bilgiye göre de kar yağışının gecenin ilerleyen saatlerinde aralıklarla etkisini göstereceği öğrenildi.

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