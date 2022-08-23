İhlas Haber Ajansı

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Taksim'de lüks otelin balkonuna asılan çamaşırlar ortaya ilginç görüntüler çıkardı

Taksim Meydanı’nda bulunan 6 katlı otelin balkonu bir otel müşterisinin astığı yıkanmış çamaşırlarla doldu.

Taksim Meydanı'nda bulunan 6 katlı otelin balkonu bir otel müşterisinin astığı yıkanmış çamaşırlarla doldu. Vatandaşlar, ortaya çıkan ilginç görüntüyü şaşkınlıkla izledi.


İstanbul'un en işlek meydanlarından, Taksim Meydanı'nda bulunan 6 katlı lüks bir otelin 5. kat balkonuna bir otel müşterisinin kuruması için astığı çamaşırlar, ilginç görüntüler oluşturdu. Taksim Meydanı'ndaki 6 katlı otelin balkonuna asılan çamaşırlar, meydanda bulunan vatandaşların da ilgisini çekti. Balkon korkuluklarında asılı duran çamaşırlar bir süre sonra toplandı.

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