İhlas Haber Ajansı

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Taksim'de Norveç vatandaşı gence gasp kameraya yansıdı: Darp edip telefonunu çaldılar

Taksim’de sabaha karşı gece kulübünden çıkan Norveç vatandaşı genci, 5 şüpheli ara sokakta darp etti.

Taksim'de sabaha karşı gece kulübünden çıkan Norveç vatandaşı genci, 5 şüpheli ara sokakta darp etti. Şahıslardan biri ardından gencin cep telefonunu gasp ederek kaçtı. Yaşananlar kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı gaspçı tutuklandı.


Beyoğlu Taksim Hüseyinağa Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, gece kulübüne giden Norveç vatandaşı Rebar A.A., sabaha karşı mekandan ayrıldı. Ardından gencin önünü kesen 5 şüpheli, ondan para istedi. Gencin tepki göstermesi üzerine şahıslar onu darp etmeye başladı. Bir süre sonra şahıslardan biri gencin 25 bin lira değerindeki cep telefonunu çaldı. Şahıslar ardından koşarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.



Beyoğlu Asayiş polisi gaspçıyı yakaladı


Olayın ardından gencin şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Bu neticede gencin ifadesine başvuran polis, güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Devam eden çalışmalarda şahısların kimliğini tespit eden polis, telefonu gasp eden kişinin ise Sergen A. olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahıs, Tarlabaşı'nda bir cadde üzerinde kıskıvrak yakalandı.



Gaspçı şahıs tutuklandı


Gözaltına alınarak emniyete götürülen suç makinesi şahıs, ifadesi alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkartıldığı mahkemece “gasp (yağma)” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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