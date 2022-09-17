Taksim'de otelde yangını

Taksim İstiklal Caddesi'nde 8 katlı otelin 7'nci katında yangın çıktı. Yangını izlemek isteyen vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde yoğunluğa neden oldu.

Yangın, saat 17.00 sırlarında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı otelin 7'inci katında meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, mutfakta çıkan yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. İstiklal Caddesi üzerinde yürüyen vatandaşlar, yangını izlemek isteyince yoğunluk oluştu. Yoğunluk nedeniyle nostaljik tramvayın da bir süre seferleri durdu.