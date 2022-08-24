İhlas Haber Ajansı

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Taksim'de sağanak başladı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Taksim Meydanı'nda aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina saçakları, metro istasyonların girişi ve dükkanlara sığındı. Uyarıları dikkate alanlar ise şemsiyeleriyle yoluna devam etti. Yağmurla birlikte rüzgarda etkili olurken bazı vatandaşların şemsiyeleri tutmakta zorlandığı görüldü.

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