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Taksim'de sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Taksim’ de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Taksim' de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şemsiyesi olmayan vatandaşlar durak ve tentelerin altına girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.


Taksim'de aniden bastıran sağanak yağışa yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurun bastırmasıyla birlikte vatandaşlar şemsiyelerine sarıldı. Şemsiyesi olmayan vatandaşlar ise duraklara ve dükkan tentelerinin altlarına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

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