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Taksim'de şampiyonluk coşkusu

Galatasaraylı taraftarlar Taksim İstiklal Caddesi’nde toplanarak 22.

Galatasaraylı taraftarlar Taksim İstiklal Caddesi'nde toplanarak 22. şampiyonluğu kutladı.


Galatasaray'ın en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'i 2-1 yenmesinin ardından bitime bir hafta kala 22. şampiyonluğunu garantilenmesiyle taraftarlar kutlamalara başladı. İstiklal Caddesi'nde toplanan çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Meşaleler yakarak tezahüratlarda bulunan taraftalar Taksim Meydanı'na doğru gelerek kutlamalara burada devam etti. Polis ekipleri kutlamalar esnasında yoğun güvenlik önlemleri aldı.

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