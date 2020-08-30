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Taksim'de sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgede serinledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da hafta sonu sıcaklıklar artarken, Taksim’de vatandaşlar serinlemek için farklı yollar denedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da hafta sonu sıcaklıklar artarken, Taksim'de vatandaşlar serinlemek için farklı yollar denedi.


İstanbul öğle saatlerinde aşırı sıcak havanın etkisi altına girdi. Yükselen sıcaklık nedeniyle Taksim'de bunalan vatandaşlar serinlemek için farklı yollar denedi. Vatandaşlardan bazıları kendilerini gölgenin altına atarak, bazıları da su içerek serinlemeye çalıştı. Taksim Meydanı'nda sıcaktan bunalan turistler ise şemsiyeyle dolaşarak güneşten korunmaya çalıştı.

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