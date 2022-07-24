Taksim'de sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için çeşitli yollara başvurdu

İstanbul'da hafta sonu sıcaklıklar artarken, Taksim'de vatandaşlar serinlemek için farklı yollar denedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da hafta sonu sıcaklıklar arttı. Taksim'de sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için farklı yollar denedi. Vatandaşlardan bazıları kendilerini gölgenin altına atarak, bazıları da su içerek serinlemeye çalıştı. Taksim Meydanı'nda sıcaktan bunalan turistler ise şemsiyeyle dolaşarak güneşten korunmaya çalıştı. Bir turistin ise sıcaktan bunalan köpeğine su vermesi renkli görüntüler oluşturdu.