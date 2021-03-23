Taksim'de şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Taksim'de etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Çoğu kişinin şemsiyesi rüzgarla kırılırken bir vatandaşın rüzgardan etkilenmemek için koştuğu görüldü.

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından soğuk hava, yağmur ve şiddetli rüzgar İstanbul'da etkisini gösterdi. Taksim ve İstiklal Caddesinde yürüyen vatandaşlar bir anda başlayan yağmuru görünce şemsiyelerine sarıldı. Ancak yağış şiddetli rüzgarla birleşince vatandaşların ellerindeki şemsiyeler bir bir kırılmaya başladı.

Bir anda koşmaya başladı

Kısa süre önce şemsiyesi kırılan bir kadın, şiddetli rüzgardan daha fazla etkilenmemek için önce hızlı adımlarla yürüdü, daha sonra koşmaya başladı. Şiddetli rüzgar ve yağış Taksim ve İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşlara zor anlar yaşattı.