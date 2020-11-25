İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taksim'de sigara ve maske yasağına uymayanlara ceza

Taksim Meydanı’nda polis tarafından maske ve sigara denetimi yapıldı.

Taksim Meydanı'nda polis tarafından maske ve sigara denetimi yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayan yabancı uyruklu vatandaşlara para cezası uygulandı.


Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstiklal Caddesi'nde maske ve sigara denetimi yapıldı. Denetlemelerde sigara içen bir kişiye ekipler müdahale etti. İsrail asıllı Filistinli bir grubun maske takmayarak kurallara uymadığı görüldü. Maske takmayan ve sigara içen kişilere polis ekipleri ceza kesti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.