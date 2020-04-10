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Taksim'de sosyal mesafeli tören

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175’üncü yıl dönümü dolayısıyla emniyet mensupları Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'üncü yıl dönümü dolayısıyla emniyet mensupları Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Emniyet mensuplarının yeni tip korona virüs nedeniyle törende maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.



Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'üncü yıl dönümü dolayısıyla emniyet mensupları Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Törende dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler dikkat çekti. Alana gelen emniyet mensuplarının maske taktıkları görülürken sosyal mesafeye uydukları gözlendi. Alana gelen İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, korona virüs önlemleri kapsamında kimseyle tokalaşmadığı görüldü. Törende çelenk bırakılmasının sonrasında saygı duruşunda bulunuldu. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve emniyet mensuplarının İstiklal Marşı'nı okumasıyla tören sona erdi.

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