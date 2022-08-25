Taksim'de taksi ve dolmuşlar denetlendi, kurallara uymayanlara ceza yağdı

Taksim'de polis ve İBB zabıta ekiplerince, taksi ve dolmuşlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Kurallara uymadığı belirlenen 5 sürücüye ceza yazılırken, araçları da trafikten men edildi.

Taksim'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince taksi ve dolmuşlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Meydanda kurulan denetleme noktasında, araçlar tek tek durdurularak çalışma belgeleri kontrol edildi, kurallara uyulup uyulmadığına bakıldı. Denetimde, 1 taksi sürücüsüne belediye ruhsatı bulunmadığı için, 2 taksi sürücüsüne yolcu seçtiği için, 1 taksi sürücüsüne yolcudan yüksek fiyat istediği için, 1 minibüs sürücüsüne ise belediye ruhsatı kapalı olduğu ve fazla yolcu aldığı için ceza yazıldı. Bu kişilerin kullandıkları araçlar da trafikten men edilip çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.

Yolcu seçen taksicinin aracı trafikten men edildi

Denetim yapan ekiplerin yanına gelen bir aile, bindikleri taksiden sürücü tarafından zorla indirildiklerini söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis, o taksi sürücüsünü denetim noktasında durdurdu ve ceza yazarak aracını trafikten men etti. Taksi sürücüsü, aileyi araçtan indirmediğini, araca zorla bindiklerini söylese de ceza kesilmesine ve aracının bağlanmasına engel olamadı. Taksici tarafından araçtan indirildiklerini söyleyen vatandaş ise “Hastaneden çıktık, yürüyorduk. Taksiyi gördük, müşteri indi ve biz bindik. O da, “Ben götüremem, babama gideceğim” dedi. Nereye gideceğimi sormasına gerek yok. Ben müşteriyim, binerim ve giderim” diye konuştu.

Taksi ve dolmuşlara yönelik uygulamaların devam edeceği öğrenildi.