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Taksim'de ticari taksi ve otobüslere uygulama

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, korona virüs (Covid-19) salgının önüne geçmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında ticari taksi ve otobüslere uygulamalarda bulundu.


İçişleri Bakanlığı, korona virüs (Covid-19) salgının önüne geçmek amacıyla ticari taksi ve otobüslere kısıtlamalar getirdi. Alınan önlemlerde ticari taksilere tek-çift rakamlı plaka uygulaması getirilerek tek rakamlı plakalı taksilerin gündüz, çift rakamlı taksilerin ise gece çalıştırılmasına karar verildi. Otobüsler de ise, kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıma kuralı getirildi. Bu kapsamda, İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim'de ticari taksi ve otobüslerde uygulamalarda bulundu. Ekipler, otobüs ve taksi sürücülerine kuralları ihlal etmemeleri konusunda uyarılarda bulunurken, maske ve eldiven kullanımına da dikkat çekti. Yapılan uygulamada ise, herhangi bir ihlale rastlanmadı. Taksim Meydan‘da ise, polis ve zabıta ekipleri toplu olarak banklarda oturan ve caddede yürüyen vatandaşlara anonsla uyarılarda bulundu.

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