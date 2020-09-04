İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taksim'de ticari taksilere koronavirüs denetimi

Taksim’de korona virüs tedbirleri kapsamında ticari taksiler denetlendi.

Taksim'de korona virüs tedbirleri kapsamında ticari taksiler denetlendi. Trafik ekipleri, taksi şoförlerini maske kullanımı konusunda uyarırken, araçlarını dezenfekte yapılıp yapılmadığını da kontrol etti.


Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçları otobüs, minibüs ve ticari taksiler denetlenmeye devam ediyor.Denetimler kapsamında Trafik ekipleri, Taksim'de ticari taksileri denetledi. Taksileri durduran ekipler, yolcu sayısı ve maske kullanımı konusunda şoförlere uyarılarda bulundu. Ayrıca ekipler araçların dezenfekte edilip edilmediğini de kontrol etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.