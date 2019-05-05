Taksim'de toplanan Galatasaray taraftarları Fenerbahçe atkısı yırttı

Galatasaray ile Beşiktaş maçı öncesi Taksim'de toplanan taraftarlar kortej halinde meydana yürüdü. Meşaleler yakarak sloganlar atan grup, Fenerbahçe atkılarını yırtarak ezdi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide 345. kez karşılaşacak olan Galatasaray ile Beşiktaş maçı öncesi siyah-beyazlı taraftarlar Vodafone Stadyumu'ndan otobüslerle, polis ekiplerini eşliğinde Türk Telekom Stadyumuna harekete etti. Galatasaray taraftarı ise Beyoğlu Galatasaray Meydanı'nda toplandı. İstiklal Caddesi üzerinden kortej halinde yürümeye başlayan taraftarlar cadde üzerinde sloganlar atmaya başladı. Grup bir süre sonra ortaya çıkarttıkları Fenerbahçe atkısını yırtarak ayaklarıyla çiğnedi. Daha sonra yürüyüşe devam eden taraftarlar, Taksim Meydanı'nda meşaleler yakarak stada doğru hareket etti.