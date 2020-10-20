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Taksim'de toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

Taksim’de, son günlerde artan korona virüs vak’alarının ardından toplu taşıma araçlarında denetimler yapıldı.

Taksim'de, son günlerde artan korona virüs vak'alarının ardından toplu taşıma araçlarında denetimler yapıldı.


Son zamanlarda etkisini daha çok gösteren korona virüs vak'alarının ardından toplu taşıma araçlarında denetimler yapıldı. İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde yolcu ve sürücülere korona virüse karşı sosyal mesafe, maske takma ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuldu. Yapılan uygulamalarda vatandaşların korona virüs tedbirlerine uydukları görüldü.

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