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Taksim'de turistler maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

Taksim’de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler korona virüs kurallarını hiçe saydı.

Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler korona virüs kurallarını hiçe saydı. Maske takmayan birçok turiste polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler sıcak havayı fırsat bilerek İstiklal Caddesi'ne akın etti. Turistlerin korona virüs kurallarını hiçe saydığı görüldü. Maske takmayan birçok turiste polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

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