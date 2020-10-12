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Taksim'de turistlere yönelik korona virüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Turizm Şube Müdürlüğü tarafından Taksim’de drone destekli turistlere yönelik korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Turizm Şube Müdürlüğü tarafından Taksim'de drone destekli turistlere yönelik korona virüs denetimi gerçekleştirildi.


Korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin en çok ziyaretçi alan yerlerinden biri olan Taksim' de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Turizm Şube Müdürlüğü tarafından denetim gerçekleştirildi. İstanbul'un en kalabalık yerlerinden İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda ekipler, denetim sırasında maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan turistleri uyardı.


“Denetimde İngilizce dilinde komutlar verebilen drone kullanıldı”


Ayrıca denetimlerde İngilizce dilinde sesli komutlar verebilen drone da kullanıldı. Maske ve sosyal mesafeye uymayan turistler drone yardımıyla tespit edilerek uyarıldı. İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne ait drone çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Uyarıların ardından maskelerini takan ve sosyal mesafeye uyan turistler yollarına devam etti.

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