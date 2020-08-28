Taksim'de “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi

Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Taksim'de polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği uygulamada araçları didik didik arayan polis, vatandaşların GBT'lerini sorguladı. Aramalarda bir aracın bagajından çıkan oyuncak silah dikkat çekti.

Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında İstanbul'un birçok noktasında eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan uygulamaya çok sayıda polis ekibi katıldı. Uygulama noktalarında araçları durduran polis, didik didik arama gerçekleştirdi. Aramalar sürdüğü esnada vatandaşların da GBT'si sorgulandı. Saat 12.00'ya kadar sürecek olan uygulama kapsamında arama yapan polisin bir aracın bagajında oyuncak silah bulması dikkat çekti.