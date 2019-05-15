Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Taksim'de vatandaşlar aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlardan bazıları saçaklara ve metroya sığınırken bazıları ise çantalarla korundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Taksim'de aniden bastıran sağanak yağmur yağış, bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Kimi vatandaşlar kaçışarak kapalı yerlere sığınmaya çalışırken kimileri de çantalarıyla korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise iş yerlerine sığınmak zorunda kaldı. Kısa süren yağmur, yerini güneşli havaya bıraktı.