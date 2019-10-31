İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taksim'de yağmur etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da yağış başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış başladı. Yağmura Taksim'de yakalanan vatandaşlar şapka, poşet ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kentin birçok noktasında yağmur başladı. Taksim'de de etkili olan yağmur bazı vatandaşları zor durumda bıraktı. Vatandaşlar şapka, poşet ve şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.