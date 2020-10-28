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Taksim'de yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

Taksim’de etkili olan yağmurun ardından oluşan gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı.

Taksim'de etkili olan yağmurun ardından oluşan gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı.


Taksim'de öğlen saatlerinde etkili olan güneş akşam saatlerine doğru bir anda yerini yağmura bıraktı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken bazıları da şemsiyesiyle yağmurdan korundu. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise durak altlarında yağışın sona ermesini bekledi. Güneşli havanın yerini bir anda yağmura bırakmasıyla ortaya çıkan gökkuşağı ise görenleri kendine hayran bıraktı. Bazı vatandaşlar bu anı yakalamak için gökkuşağını arkasına alarak fotoğraf çektirdi.

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