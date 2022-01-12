İhlas Haber Ajansı

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Taksim'de yağmur ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul’da etkili olan yağmur ve fırtına Taksim Meydanında vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da etkili olan yağmur ve fırtına Taksim Meydanında vatandaşlara zor anlar yaşattı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur ve fırtına zaman zaman etkili olmaya başladı. Taksim Meydanında etkisini gösteren yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşların fırtına nedeniyle yürümekte bile güçlük çekerken, bazı vatandaşların şemsiyelerinin fırtına nedeniyle kırıldığı görüldü.

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