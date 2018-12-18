Taksim'de yağmur ve rüzgar vatandaşlar zor anlar yaşattı

Beyoğlu Taksim'de etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul'da beklenen yağış ve rüzgar etkisini göstermeye başladı. Yağmur ve rüzgara Taksim Meydanı'nda yakalanan vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Yağmurun şiddetlenmesiyle Taksim Meydanı'nda yürüyen vatandaşlar kapalı yerlere kaçıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün daha önce yaptığı uyarıları dikkate alan bazı vatandaşlar ise, yanlarında taşıdıkları şemsiyelerini açarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşların şemsiyeleri kırıldı.