İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taksim'de yağmur ve rüzgar vatandaşlar zor anlar yaşattı

Beyoğlu Taksim’de etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Beyoğlu Taksim'de etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.


Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul'da beklenen yağış ve rüzgar etkisini göstermeye başladı. Yağmur ve rüzgara Taksim Meydanı'nda yakalanan vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Yağmurun şiddetlenmesiyle Taksim Meydanı'nda yürüyen vatandaşlar kapalı yerlere kaçıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün daha önce yaptığı uyarıları dikkate alan bazı vatandaşlar ise, yanlarında taşıdıkları şemsiyelerini açarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşların şemsiyeleri kırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.