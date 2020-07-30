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Taksim'de yavru kedileri kurtarma operasyonu

Taksim Meydanı’nda bir otomobilin altında sıkışan 4 yavru kediyi kurtarma operasyonunda herkes seferber oldu.

Taksim Meydanı'nda bir otomobilin altında sıkışan 4 yavru kediyi kurtarma operasyonunda herkes seferber oldu. Otomobilin altında sıkışan yavru kedileri ise itfaiye ekipleri otomobilin lastiğini sökerek kurtardı.


Olay, saat 14.30 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle Taksim Meydanı'ndan geçtiği esnada otomobilinin altından kedi sesi geldiğini duyan sürücü Sait Yılmazata, aracını sağa çekerek durdurdu. O esnada otomobilin altında bulunan kedileri görmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar kedileri kurtarmak için adeta seferber oldu. İtfaiye ekipleri aracın lastiğini sökerek yavru kedileri bulunduğu alandan çıkardı. Yavru kedilerin kurtarılma anları ise kameralara yansıdı.

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