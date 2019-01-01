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Taksim'de yeni yılın ilk dakikalarında tekmeli yumruklu kavga

Taksim Meydanı’nda yeni yılın ilk dakikalarında 2 grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

Taksim Meydanı'nda yeni yılın ilk dakikalarında 2 grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga sırasında epilepsi hastası olduğu ileri sürülen bir kişi yere düşerek baygınlık geçirdi.


Taksim Meydanı'nda yeni yılın ilk dakikalarını herkes coşkuyla kutlarken 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden kavga çıktı. Yaşanan tekmeli yumruklu kavgada aldığını darbelerin ardından bir kişi yere düşerek baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren şahsın epilepsi hastası olduğu ileri sürüldü. Baygınlık geçiren kişinin kardeşi yaşananlara tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesini yaptığı şahsa daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.


Öte yandan, kavgaya karışan 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

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