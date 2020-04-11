İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taksim'deki bir binada çıkan yangında mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Taksim’deki bir binada çıkan yangın sonucu mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kurtarıldı.

Taksim'deki bir binada çıkan yangın sonucu mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kurtarıldı.



Yangın, sabah 04.30'da Beyoğlu İlçesi Kuloğlu Mahallesi Sadri Alışık Sokakta bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın en üst katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.


Yangından dolayı çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangının olduğu adrese gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Yangının çıktığını katta mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ile merdivenle indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.


Yangının çıktığı bina ile diğer bina arasındaki boşlukta bulunan 5 kişi kurtarıldı


Yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma yapan itfaiye ekipleri, binanın diğer binalar ile arasındaki boşlukta 4 kişinin olduğunu fark etti. Boşlukta kalan 4 kişiyi itfaiye ekipleri merdiven ile indirerek sağlık ekiplerine teslim etti.


Yangının çıkış nedenini araştıran itfaiye ekipleri olayın kundaklamadan olduğunu belirlemek için çalışmalarına devam ediyor. Polis ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.