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Taksim'deki bir mağazada düşen kişi bacağından yaralandı

İstiklal Caddesi’ndeki bir mağazada yüksekten düşen bir kişi bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazada yüksekten düşen bir kişi bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Olay, Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde bulunan bir giyim mağazasının üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazanın üst katındaki vatandaş bulunduğu yüksek yerden düşerek yaralandı. Yere düşen kişiyi gören mağaza çalışanları ve vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağından yaralanan şahsı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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