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Taksim'deki şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Taksim Meydanı’nda etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Taksim Meydanı'nda etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı genç kızların rüzgardan korunmak için birbirlerine sarılarak yürüdüğü görüldü.


Beyoğlu Taksim Meydanı'nda etkisini artıran şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Rüzgara karşı koyamayan vatandaşlar, yürümekte zorluk çekti. Şiddetli lodos bazı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yürümekte güçlük çeken genç kızların birbirlerine sarılarak yürüdüğü görüldü. Bir vatandaş ise rüzgar nedeniyle İstiklal Caddesi'ndeki ağaçların ve yılbaşı için konulan süslerin savrulmasını cep telefonu ile görüntüledi.

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