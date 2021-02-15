Taksim'den kar manzaraları: Kimi kar topu oynadı, kimi fotoğraf çektirdi

Taksim'de turistler karın keyfini kar topu oynayarak ve bu eşsiz görüntüyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından geçtiğimiz cuma günü İstanbul'a giriş yapan soğuk hava dalgası Pazar gecesinden bu yana kar yağışı olarak etkisini göstermeye devam ediyor. Şehrin birçok farklı noktası yoğun kar yağışıyla birlikte beyaz örtünün altında kaldı. Yağışın etkili olduğu yerlerden biri de Taksim oldu. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi aralıksız devam eden kar yağışının etkisiyle adeta beyaza büründü.

Kimi kar topu oynadı, kimi fotoğraf çektirdi

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde kimi turistler ve vatandaşlar karın keyfini kar topu oynayarak çıkartırken, kimileri karlar üzerine yuvarlandı. Şehrin en işlek ve popüler yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi'ndeki bu eşsiz görüntüyü gören bazı turistler de lapa lapa yağan karla birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Soğuk havada aç kalarak meydana toplanan güvercinlere ise vatandaşlar tarafından yem verildi.

Ekipler kar mesaisinde

Kar yağışının olumsuz etkilerini azaltmak için belediye ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, olası donma olaylarının önüne geçmek için meydan ve çevresinde bulunan yolları tuzladı. Belediyenin kar küreme araçları da meydandaki karları temizleyerek vatandaşların rahatça yürüyebilmesi için ara vermeden çalıştı.