Taksim'e yürümek isteyen gruplara gözaltı

1 Mayıs'ta kısıtlamaya rağmen toplanarak Taksim'e yürümek isteyen gruplar, polis tarafından gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama kararları nedeniyle Taksim'e çıkışlar yasaklandı. Yasağa rağmen Mecidiyeköy'de ve Osmanbey'e toplanan ufak gruplar Taksim'e yürümek istedi. Polis, yürüyüşüne izin vermediği gruplara müdahale etti. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.