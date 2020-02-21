TALPA Başkanı Ersoy: “Havacılık sektöründe en ön sıralardayız”

Havacılık ve Teknoloji Zirvesi ‘nde gençlerle bir araya gelen Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Murat Ersoy, Türk havacılık sektörünü değerlendirdi. Ersoy, Türk havacılık sektörünün 2003 yılından bugüne büyük bir ivme kazandığını belirtti.

Beyken Üniversitesi Sivil Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen Havacılık ve Teknoloji Zirvesi, üniversitenin Hadımköy yerleşkesinde gerçekleşti. Sektörden isimleri, genç pilot adaylarıyla buluşturan zirvede öğrencilere mesleki eğitimler verildi. Zirvenin ilk oturumuna katılan Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Murat Ersoy, havacılık sektörünün Türkiye'de hızlı bir gelişme içinde olduğunu belirtti. Türkiye'nin 2003'ten itibaren havacılık sektöründe çok iyi bir konumda olduğunu ifade eden Ersoy, “Ülkemizde Türk Hava Yolları ve gerekli kurumlar inanılmaz bir ivme kazanmış durumda ve bu giderek artacak. Birçok hava yolu şirketimiz dünya genelinde ön sıralarda yer alıyor. Uçuş kalitesi, hizmet kalitesi, tarifede etkinlik gibi birçok alanda çok iyi pozisyondayız. Bunun daha da ilerlemesi için dernek olarak elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“Havacılık bir tutkudur, gençler bunu hissetmeli”

Havacılık ve Pilotaj eğitimi alan gençlere tavsiyelerde de bulunan Ersoy, “ Gençlerin çok iyi araştırma yaparak, tercihlerini doğru belirlemelerini öneriyorum. Çünkü havacılık bir tutku, bir yaşam şeklidir. Bunu kendi içlerinde hissetmeleri lazım. Pilotluk normal bir mesleğin dışında bir meslektir. Bu sektörde bir zaman kavramı yok. Havacılıkta çalışma hiçbir zaman bitmez. Gençlerin bunu bilerek hareket etmeleri gerekir. Biz de dernek olarak bu konularda onları bilgilendirmek için buradayız. Onları ne kadar iyi bilgilendirebilirsek ülkemize de o kadar faydalı olacağımızı biliyoruz” şeklinde konuştu.