İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tam kapanma öncesi İstanbul trafiğinde rekor seviye

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan ’tam kapanma’ kararının ardından İstanbul D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' kararının ardından İstanbul D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçülürken, araçların durma noktasına geldiği o anlar havadan görüntülendi.



Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı sonrası İstanbul'un bir çok noktasında sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakası'nda Ankara ve Edirne istikametine doğru her iki yönde de araçlar trafik nedeniyle durma noktasına geldi. Kapanma kararının ardından şehir dışına çıkacak sürücülerin normal günlere nazaran trafikte yoğunluk oluşturduğu gözlemlendi.



İBB'nin trafik verilerine göre ise saat 13.30 itibariyle de yoğunluk yüzde 72 olarak ölçülürken, trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.