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Tam kapanmada bayram sabahı yollar boş kaldı

17 günlük tam kapanma günlerinde Ramazan Bayramı’nın ilk sabahında yollar boş kaldı.

17 günlük tam kapanma günlerinde Ramazan Bayramı'nın ilk sabahında yollar boş kaldı. Trafik yoğunluk haritasında yoğunluk yüzde 1 olarak gösterildi.


Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanmada sona doğru yaklaşıldı. Kapanma günlerinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Trafik yoğunluk haritasında yoğunluk yüzde 1 olarak belirtildi. Toplu taşıma duraklarının da sakin olduğu gözlendi. E-5 karayolu Avcılar-Küçükçekmece ve Beylikdüzü istikametlerindeki boş yollar drone ile havadan görüntülendi.

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