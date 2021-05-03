Tam kapanmada Mahmutbey Gişeler'de trafik yoğunluğu

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 17 günlük tam kapanmada Mahmutbey Gişeler'de yoğunluk oluştu. Polis ekiplerinin de denetimlerde bulunduğu gişelerde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul trafiğinin merkez noktalarından birisi olan Mahmutbey Gişeler'de polis ekiplerinin de denetimde bulunmasıyla birlikte trafik yoğunluğu oluştu. Tam kapanmanın devam ettiği saatlerde polis ekipleri trafiğe çıkan sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. Trafik şeritlerinin bir kısmının kapatılarak araç trafiğinin tek bir noktadan sağlanmasıyla yollarda uzun kuyruklar oluştu. Mahmutbey Gişeler'de oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.