Tam kapanmada telefona sarıldık

Buna göre şirketin aboneleri bu süre içerisinde toplamda 8 milyar 934 milyon 901 bin 167 dakika konuştu.

Yıllardır altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam eden Turkcell, pandemiyle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarına uygun hizmetler sunmayı hedefliyor.

Şirketten verilen bilgilere göre 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren kapanma dönemi sürecindeki verilere göre Turkcell'liler toplamda 8 milyar 934 milyon 901 bin 167 dakika konuştu. Konuşma trafiğinin en yoğun olduğu il, 1 milyar 444 milyon 240 bin 786 dakika ile İstanbul oldu. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti. Turkcell'liler bu dönemde yurtdışıyla 7 milyon 305 bin 623 dakika konuştu.

Kapanma süreci boyunca Turkcell'liler yoğun internet kullanımını da sürdürdü. 17 günde data kullanımı 200 milyon 55 bin 496 GB'a ulaştı. En fazla data kullanılan iller sıralamasında İstanbul ilk sırayı alırken, onu sırasıyla İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli izledi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, salgın sürecinde müşterilerin değişen kullanım alışkanlıklarıyla birlikte artan kapasite ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak tüm önlemleri aldıklarını ve her koşulda en kaliteli iletişim hizmetini sunmak için gerekli tüm yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti. Erkan, “Mobil şebekemizi güçlendirmenin yanı sıra salgın sürecinde daha fazla evi fiber internetle buluşturma odağımıza yönelik olarak da çalışmalarımıza hız verdik. Evlerde kaldığımız süre boyunca üstün kalitede iletişim hizmetleri sunmaya devam ederek müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırdık ve Türkiye'yi evlerden hayata bağladık” diye konuştu.

Türkiye iletişim için BiP'i tercih etti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde iletişim platformu BiP'in yoğun biçimde kullanıldığına da dikkat çeken Erkan sözlerine şöyle devam etti:

“BiP gelişmiş teknolojik özellikleri ile 17 günlük tam kapanma sürecinde de Türkiye'nin tercihi oldu. 65 milyon dakikalık HD kalitesinde görüntülü ve sesli görüşmenin yanı sıra BiP ile 17 günde iletilen mesaj sayısı 7,5 milyara ulaştı. BiP sunduğu fark oluşturan özellikleri ve en önemlisi kişisel verilerin korunmasına yönelik hassasiyetiyle tüm dünyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. Dünya çapında 80 milyondan fazla indirilen BiP tüm kullanıcılarına herhangi bir ayrımcılık ya da dayatma yapmadan şeffaf, eşit ve güvenli iletişim fırsatı sunuyor. Kullanıcıların da bu hassasiyetle değerlendirme yapıp BiP'i tercih etmeleri bizi memnun ediyor.”

Öte yandan evlerde kalınan 17 gün boyunca Dergilik'ten 869 bin dergi, 521 bin gazete ve 2,6 milyon makale okundu. Yine bu süre zarfında TV+'ta 3,5 milyar dakikanın üzerinde yayın izlenirken, Lifebox'a 124 milyon fotoğraf ve 11 milyon adet video yüklendi. Söz konusu süreçte 22 milyon 772 binin üzerinde aramada ise UpCall ile isim gösterildi.