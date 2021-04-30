Tam kapanmanın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yoğunluğu

İstanbul’da tam kapanmanın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde denetimler nedeniyle metrelerce araç kuyruğu oluştu.
İstanbul'da tam kapanmanın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler nedeniyle metrelerce araç kuyruğu oluştu. Yoğunluk havadan görüntülendi.
Yurt genelinde 17 günlük tam kapanma dün akşam saat 19.00 itibariyle başladı. İstanbul'da tam kapanmanın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa Yakasından Anadolu Yakasına geçişlerde denetimler nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi.