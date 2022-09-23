Tamek, ketçap ve mayonez ürünlerini yeniledi

Geçtiğimiz yıl OYAK Grubu Şirketleri bünyesine katılan Tamek, faaliyetlerine devam ediyor. Firma son olarak ketçap ve mayonez ürünlerini yenilediğini duyurdu. Verilen bilgiye göre, ketçap ve mayonezde daha önce kullanılan renkli ve kalın plastik şişelerin yerini daha az plastik içeren şeffaf ambalajlar aldı. Yüzde 100 geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir yeni ambalajlarda, eski ambalajlara kıyasla yüzde 25'e varan oranlarda daha az plastik kullanımı sağlandığı aktarıldı.