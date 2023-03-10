Tamir ettiği traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

İstanbul'un Silivri ilçesinde tamir ettiği traktörün altında kalan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Haydar Aslan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 79 yaşındaki Zeki Metin tamir ettiği traktörün hareket etmesiyle altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yaşlı adamın çevresinde hayvan sever biri olarak tanındığı ve traktörünü de tamir ettikten sonra derneğe hibe edeceği öğrenildi.